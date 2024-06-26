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Şüphelilerden A.K. ve U.D, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, O.Ş. ve E.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelileri, Balıkesir'in Edremit ilçesinde kovalamaca sonucu yakalayan polis ekipleri, zanlıların 15 besiciyi aynı yöntemle mağdur ettiğini tespit etti. Gözaltına alınıp Bursa'ya getirilen 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin, 4 yıldır çeşitli suçlardan aranan A.K. (34), U.D. (35), O.Ş. (46) ve E.A. (50) olduğunu belirledi.

Hayvanların bulunduğu aracın kaçması üzerine kuzuların çalındığını anlayan Adem D, en yakın polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Burada 4 kişiyle buluşup fiyatta anlaştıktan sonra kuzuları bu kişilerin aracına aktaran Adem D'ye, ödemenin Nilüfer ilçesinde yapılacağı söylendi.

Hayvanlarını satmak için buradaki kişilerle iletişime geçen Adem D, beslediği 33 kuzu yu, Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'ne getirdi.

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