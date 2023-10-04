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Hüseyin Kahveci'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kahveci çiftini Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hüseyin ve Zeynep Kahveci'nin bağırışlarını duyan komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Hüseyin (65) ile eşi Zeynep Kahveci (55), Hürriyet Mahallesi Marif Sokak'taki evlerinin teras katına, elektrikli makara sistemiyle çelik boru çekmek istedi.

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