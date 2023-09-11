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Servislerdeki öğrencilere kırmızı düdük hediye eden ekipler, şoför ve öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıttı.

Araçların, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uygunluğu, serviste rehber personel bulunup bulunmadığı, şoförlerin mesleki yeterlilik belgelerinin olup olmadığı kontrol edildi.

BURSA (AA) - Polis ekipleri, "Okul Yolunda Her şey Yolunda" sloganıyla gerçekleştirdikleri uygulamalarda, öğrenci servislerini durdurdu.

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