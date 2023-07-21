Bursa

Orhaneli Belediyesinin rafting sporuna yönelik projesi kapsamında derede ıslah ve yapay rampa çalışmalarıyla Haziran 2021'de aktif hale getirilen rafting parkuru, açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı çok sayıda kişiyi ağırladı.

Yaklaşık 10 kilometrelik parkurun bulunduğu derede rafting yapanları gören yöre kadınları da daha önce hep izledikleri bu sporun heyecanını yaşamak için Orhaneli Rafting Tesisi yetkilileriyle iletişime geçti.

Kendileri için düzenlenen özel programda yörede giyilen şalvar ve lastik ayakkabılarıyla rafting botuna binen köylü kadınlar, hayatlarında ilk kez rafting yaptı. Şarkılar eşliğinde kürek çekerek parkuru tamamlayan kadınlar, unutulmaz anlar yaşadı.

"Tekrar rafting yapmak isteriz"

Rafting yapan kadınlardan Ayşegül Şen, çok eğlenceli anlar yaşadığını ifade etti.

Hayatında ilk kez rafting botuna bindiğini dile getiren Şen, şunları kaydetti:

"Rehberlerimiz çok güzel yönlendirdi, güvenli bir şekilde rafting yaptık. İlk etapta korkuyorduk, ilk denememiz diye korku yaşadık ancak onların bizi yönlendirmesiyle çok güzel vakit geçirdik. Tekrar rafting yapmak isteriz. Rafting yaparken bağırdım, arkadaşlarıma da bağırmasını söyledim. Hiç korkmadım. Büyük, küçük herkesin raftinge gelmesini tavsiye ediyorum. Biz raftinge şalvarlarımızla, lastiklerimizle geldik."

Azime Altın da arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini anlatarak, "Şarkı, türkü söyleyerek eğlenceli bir şekilde rafting yaptık. Hiç korkmadık. Rampalardan atlarken adrenalin olacak dedik ama hiç de çekinecek bir şey yok. Gayet güzeldi, sıkıntı olmadı" dedi.

Orhaneli Rafting Tesisi Sorumlusu Enes Ankıt da parkurda yöre kadınlarını ağırladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ankıt, kadınların rafting yaparken eğlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Onlar türkü söyledi, biz de onlara eşlik ettik ve beraber kürek çekerek bitişe geldik. Yöresel kıyafetli kadınlarımızı bota bindirdik. Bu yaşlardaki insanlara ilk defa rafting yaptırdım. Çok güzel oldu ve çok da başarılıydılar. Yaşlarından daha fazla gençtiler. Parkur açıldığı günden bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladık ama ilçemizden ablalarımızı, teyzelerimizi ağırlamak bize ayrı bir mutluluk verdi."

AA