Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, yılın ilk 6 ayında 7 ülkeye deniz salyangozu satıldı.

Ocak-Haziran 2022'de 646 ton karşılığı 4 milyon 84 bin 912 dolar olarak kayıtlara geçen deniz salyangozu ihracatı, bu senenin aynı döneminde 794 ton karşılığı 7 milyon 954 bin 242 dolar kazandırdı.

Türkiye'de tüketimi olmayan, sadece ihracata yönelik avlanan deniz salyangozunun 6 aylık ihracatı, miktarda yüzde 23, değerde ise yüzde 95 artmış gösterdi.

Her geçen yıl ihracatı artan deniz salyangozu, yılın ilk yarısında en fazla Güney Kore Cumhuriyeti'nden talep gördü.

Güney Kore Cumhuriyeti'nin yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, İspanya, Tayvan, Gürcistan ve Azerbaycan'a da deniz salyangozu satıldı.

Karadeniz ihracatı da yüzde 98 arttı

Türkiye'nin deniz salyangozu ihracatının 4 milyon 743 bin 855 dolarlık kısmını, Karadeniz Bölgesi sırtlandı.

Karadeniz'den yılın ilk yarısında Güney Kore Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tayvan ve Gürcistan'a ihraç edilen 438 ton ürün karşılığı 4 milyon 743 bin 855 dolar kazanç sağlandı.

Bölgeden gerçekleştirilen deniz salyangozu ihracatı, 367 ton karşılığı 2 milyon 395 bin 23 dolar kazanılan 2022'in ilk 6 ayına göre, miktarda yüzde 19, değerde yüzde 98 artış gösterdi.

"Deniz salyangozu ihracatımız giderek üst sıralara çıkıyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'de tüketilmeyen bir ürünün değere dönüştürülerek ihraç edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

İhracatçıları, gösterdikleri başarılardan ötürü tebrik eden Gürdoğan, "Deniz salyangozu ihracatımız, giderek üst sıralara çıkıyor. İlerleyen günlerde çok daha iyi noktalara gelineceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu konuda kamu tarafından da günümüz şartlarına göre mevzuatların uyarlanmasının ve ihracatçıların önünün açılmasının önemli olduğunu belirten Gürdoğan, "Ekolojik dengenin sağlanması açısından avlanma mevsimlerinin her ürüne göre belirlenmesi önem arz ediyor. Bu kapsamda yapılacak düzenlemeyle ihracatımızın daha da artacağına inanıyoruz." diye konuştu.

AA