Otomotiv, hazır giyim ve tekstil alanında önemli üretimin yapıldığı Bursa'dan bu yılın ilk yarısında ülke ihracatına 8 milyar 142 milyon 809 bin dolarlık katkı sağlandı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 6 ayında Türkiye'nin ihracatı 123 milyar 376 milyon 635 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İstanbul ve Kocaeli'nin ardından üçüncü sırada yer alan Bursa'dan yapılan ihracat, Türkiye'nin toplam dış satımının yüzde 6,59'unu oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde yaklaşık 190 ülke, serbest ve özerk bölgeye ürün gönderilen Bursa'nın ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 artarak 7 milyar 913 milyon 417 bin dolardan 8 milyar 142 milyon 809 bin dolara ulaştı.

Otomotiv sektörü kentin ihracatını sırtladı

İlin ihracatında otomotiv sektörü başı çekti. OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi firmaların faaliyet gösterdiği Bursa'da otomotiv endüstrisi, yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artışla 3 milyar 615 milyon 273 bin dolar ihracata imza attı.

Otomotivin ardından kent ihracatına en fazla katkıyı hazır giyim ve konfeksiyon sektörü sağladı. Sektör temsilcileri 6 aylık süreçte 844 milyon 237 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Üçüncü sırada yer alan makine ve aksamları sektöründe üretim yapan sanayiciler de ihracatını yüzde 13,5 artırarak 693 milyon 775 bin dolarlık ihracat yaptı.

Bursa'nın ocak-haziran ihracatına, tekstil ve ham maddeleri sektörü 643 milyon 568 bin, çelik sektörü 441 milyon 190 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 416 milyon 825 bin, kimyevi maddeler ve mamulleri 345 milyon 610 bin, demir ve demir dışı metaller sektörü ise 335 milyon 506 bin ve iklimlendirme sanayi sektörü de 263 milyon 217 bin dolar katkıda bulundu.

Şehrin geri kalan çimento, deri ve deri mamulleri, diğer sanayi ürünleri, elektrik ve elektronik, gemi yat ve hizmetleri, halı, meyve sebze mamulleri, yaş meyve ve sebze sektörleri başta olmak üzere 16 sektördeki toplam ihracatı ise 543 milyon 604 bin dolar oldu.

En çok ihracat Almanya'ya yapıldı

Bursa'dan en fazla ihracat Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye yılın 6 ayında dış satım, ocak-haziran 2022'ye göre yüzde 5,1 artarak 1 milyar 186 milyon 865 bin dolardan 1 milyar 247 milyon 702 bin dolara yükseldi.

İkinci sıradaki Fransa'ya gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 42 yükselişle 706 milyon 112 bin dolardan 1 milyar 6 milyon 98 bin dolara çıktı.

Geçen yılın aynı döneminde 606 milyon 992 bin dolarlık ürün satılan İspanya'ya ihracat da yüzde 7,1 artarak 650 milyon 328 bin dolar oldu. İspanya, bu rakamla üçüncü sırada yer aldı.

Yılın ilk yarısında, kentten en çok ihracat yapılan ülke sıralamasında 596 milyon 569 bin dolarla İtalya dördüncü ve 293 milyon 587 bin dolarla da ABD beşinci oldu.

AA