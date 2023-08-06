Haber: Damla Oya Erman

York Yangını, Çarşamba sabahı itibarıyla Kaliforniya'nın en büyük yangını olmuş olup şimdiden 82,000 dönüm alanı yakmıştır. Bu yangın, Mojave Milli Parkı'ndaki New York Dağları'nda Cuma günü başlamış ve Pazar günü Nevada'ya sıçramıştır.

Yangın, doğal olarak sadece Mojave Çölü'nde ve kuzeybatı Meksika'da bulunan dallı, dikenli Joshua ağaçlarına zarar vermektedir. Bu ağaçlar, 150 yıldan daha uzun süre yaşayabilen ve çölün sembolik bitkilerindendir. Maalesef, yangın sırasında bazı Joshua ağaçları alevlere kurban gitmiştir ve yangının bitmesinden sonra hasarın tam kapsamı belirlenecektir.

Mojave Milli Parkı, Güney Kaliforniya çöllerinin "taç taşı" olarak adlandırılan önemli bir biyoçeşitlilik noktasıdır. Joshua ağaçları yalnızca Çöl Güneybatısı'nda ve kuzeybatı Meksika'da yetişirken, yangının yoğunlaştığı alanlardan biri de yoğun Joshua ağaçlarından oluşmaktadır. Bu nedenle, binlerce Joshua ağacının zarar görmesi muhtemeldir ve yangın, bitki örtüsü manzarasını dramatik bir şekilde etkilemektedir.

Yangın, sıcak ve kuru koşulların hüküm sürdüğü Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer bölgelerinde de ciddi bir sorun haline gelmiştir. Ulusal Ajans Yangın Merkezi, 11 eyalette 67 aktif, büyük yangının olduğunu bildirmiştir. 2023 yılında Amerika Birleşik Devletleri genelinde 1.1 milyon dönümden fazla alanın yanmış olduğu belirtilmiştir.

Yangının, uzun süreli yağışın nadir olduğu Mojave Çölü'nde itfaiyeciler için benzersiz bir zorluk oluşturduğu belirtilmiştir. Bu çölde yaşayan ve federal olarak tehdit altında olan çöl kaplumbağaları, yağışlı yaz günlerinde özellikle aktif hale gelir ve yağmurla birlikte ortaya çıkar.

Yangın sırasında, itfaiyeciler, kaplumbağaların korunması için dikkatli bir dengeleme yapar ve bu nedenle, yangının kritik kaplumbağa yaşam alanlarına minimal zarar vermesi umut edilmektedir.

Ancak, bu tür yangınlar uzun vadede doğal yaşam alanlarında ciddi hasara yol açmaktadır ve özellikle sembolik bitkilerin, hayvanların ve doğal varlıkların kaybına neden olabilmektedir.