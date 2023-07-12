İSTANBUL- İstanbul’un en önemli tarım arazilerine sahip ilçelerinden olan Büyükçekmece’de gelenekselleşen hasat etkinliği Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Belediye Meclis Üyeleri Kerem Ereke ve Fatih Çınar, Büyükçekmece Ziraat Odası Başkanı Sezgin Erçağ ve çok sayıda çiftçinin katılımıyla başladı.

“Şu anda bununla ilgili bir kriz yaşanıyor”

Çiftçi Erol Biçer’in tarlasında yapılan buğday hasadı etkinliği sonrasında bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, tün çiftçilerimizin hasadın bereketli olması temennisinde bulunarak; “Büyükçekmece’nin önemli bir aynı zamanda tarım şehri olduğunu da burada vurgulamak lazım. Büyükçekmece gölü ve çevresinde Çatalca’ya kadar olan alanda, Silivri sınırına kadar olan alanda 800 hektarda yani 80 bin dönüm alanda tarım yapıyoruz. Bu sene toplam elde edeceğimiz buğday 17, 18 bin ton arasında olacak. Şu anda buğdayın hasat vaktini başlattık. Beklentimiz kısa bir zaman içerisinde üreticinin elindeki buğdayın da alınmasıdır. Şu anda bununla ilgili bir kriz yaşanıyor. Devlet 8.25, 8.50 lira civarında bir açıklamada bulundu. 1 lira da destekleme primi veriyor. 9.50 yapıyor ama piyasa 5.50, 6 liraya buğday topluyor. Bu da önemli bir krizdir. Çiftçimizin mutlaka hakkının, hukukunun korunması bakımından ilgili makamlar gereğini yapacaktır diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.

HABER: METE YILMAZ