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Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Gaarder, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Hamami ve Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu El-Nasr Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

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