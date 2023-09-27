Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Gaarder, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Hamami ve Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu El-Nasr Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Gaarder, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Hamami ve Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu El-Nasr Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.