Haber: Mert Osman Erman

Olay, Pazartesi akşamı Cabazon, Riverside County yakınlarındaki bir yangına itfaiye ekiplerinin çağrılmasının ardından meydana geldi.

İki helikopter çarpıştı, ardından biri güvenli bir şekilde iniş yaparken, ikincisi yere çakıldı ve içindekilerin tamamını öldürdü.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, kaza nedenini araştırmak üzere bir soruşturma başlattı.

Kurbanlar, eyaletin Orman ve Yangın Koruma Departmanı (Cal Fire) bünyesindeki bir itfaiye kaptanı ve bölüm şefi ile bir anlaşmalı pilot olarak belirlendi. İsimleri açıklanmadı.

David Fulcher, Cal Fire'nin güney bölge şefi, olayı "trajik bir kayıp" olarak nitelendirdi.

"Üç büyük insan kaybettik. Üç baba, üç koca, üç arkadaş, üç oğul," dedi.

Fulcher, basın toplantısında yangının başlangıçta bir binada çıktığını ancak daha sonra dört dönümlük (4.000 metrekare) bir alanı kaplayan bir bitki örtüsü yangınına dönüştüğünü ve nihayet söndürüldüğünü belirtti.

Kazada kırılan helikopter gözlem yapmak için kullanılıyordu, güvenli şekilde iniş yapan helikopter ise yangını söndürmeye yardımcı oluyordu. Her ikisi de Cal Fire'ye anlaşmalı olarak kiralanmıştı.