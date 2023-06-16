İSTANBUL- Türkiye’nin sevilen çizgi film kahramanı 'Niloya', mutluluk dünyasının kapılarını açtığı 5 buçuk milyon aboneye yaklaşan YouTube kanalında, her Cumartesi saat 09.00’da yeni bölümlerini sevenleri ile buluşturuyor. Her bölümünde bambaşka bir hikayeyi minik dostları ile buluşturan çizgi film, 7’den 70’e herkesin büyük beğenisini kazanıyor. Senaryoları psikologlar ve pedagoglarla birlikte hazırlanan çizgi film, çocukların hayal dünyasını da olumlu etkiliyor.

Can dostumuz köpekler, bazen zekalarıyla bizi kendine hayran bıraktırıyor. Niloya’da yeni bölümünde bu duyguyu miniklere eğlenceli bir şekilde aktarıyor.

HABER: METE YILMAZ