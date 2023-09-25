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Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-07", Ezine açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu "TCSG-23" ile lastik bot durdurularak içindeki Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu "TCSG-8" görevlendirildi.

Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu "KB-111" bölgeye sevk edildi.

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