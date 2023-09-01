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Gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Düzensiz göçmenler ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kütahya'daki orman yangınına müdahale ederken yaralanan Orman İşletme Şefi Yıldırım vefat etti

Kütahya'daki orman yangınına müdahale ederken yaralanan Orman İşletme Şefi Yıldırım vefat etti

Ayrıca, insan kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen minibüs, kamyonet, bot ve bot motoruna el konuldu.

Ekipler, 184 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7'si Türk, biri Afganistan, biri Mısır uyruklu 9 zanlıyı yakaladı.

ÇANAKKALE (AA) - Ezine'nin Akçakeçili köyü Aktaş Ovası ile Ayvacık'ın Gülpınar köyü Kumbağlar mevkisinde İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldı.

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