ANKARA AA- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, Twitter hesabından, Çanakkale'deki yangına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Bakan Yumaklı, mesajında, "Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız. Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım." ifadelerine yer verdi.

Çanakkale'deki orman yangınının zarar verdiği alanlar helikopterden görüntülendi

Çanakkale'de önceki gün çıkan orman yangınında alevlerin zarar verdiği alanlar, helikopterden görüntülendi.

Kızılkeçili köyü yakınlarında 16 Temmuz'da başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı.

Geniş bir alanı etkileyen yangını söndürme çalışmalarında çok sayıda personel ve kara aracının yanı sıra uçak ve helikopterler de yoğun mesai harcadı.

AA ekibi, alevlerin hasara neden olduğu ormanlık alanlar ile tarım arazilerini Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter yardımıyla havadan görüntüledi.

Çanakkale'deki orman yangınlarından etkilenen 61 kişiden 4'ünün tedavisi devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'de meydana gelen orman yangınlarından etkilenerek, hastanelere tahliyeleri sağlanan 61 kişiden dördünün tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale'de meydana gelen orman yangınlarına karşı, 112 ve UMKE ekiplerine bağlı 16 araç ve 70 personelle yerleşim yerleri ve mezralardan gerekli tahliyelerin gerçekleştirildiğini kaydederek, "Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile Üniversite Hastanesine tahliyeleri sağlanan 61 vatandaşımızdan dördünün tedavisi devam ediyor. Çanakkale halkına geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.