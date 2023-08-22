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"AFAD Başkanı Vali Okay Memiş bölgeye intikal etmektedir. Yangın bölgesindeki çalışmalara destek vermek amacıyla Tekirdağ AFAD İl Müdürü ile ekibi bölgeye yönlendirilmiştir. Çan kara yolu tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Orman yangını nedeniyle bölgedeki 6 köyün AFAD koordinasyonunda, jandarma ekiplerince tahliye edildiği, 3 köyde ise vatandaşları tahliye çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Yangının, belediyeler ve özel idarelerden toplam 421 personel, 10 uçak, 26 helikopter, 68 arazöz ve iş makinesiyle söndürülmeye çalışıldığı ifade edildi.

ÇANAKKALE AA- AFAD'dan yapılan açıklamada, Çanakkale Damyeri mevkisi yakınlarındaki orman yangın ına müdahale edildiği belirtildi.

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