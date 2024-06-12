Şirketten yapılan açıklamaya göre, savunma sanayi alanındaki dünyadaki en büyük üç fuardan biri olan Eurosatory'de sektördeki son yenilikler, ürünler ve teknolojiler sergilenirken, etkinlik, üreticileri, startupları, sektör profesyonellerini ve devlet yetkililerini bir araya getirecek.

17-21 Haziran'da Paris'te gerçekleştirilecek fuarda CANiK ve grup şirketleri tarafından üretilen 12.7x99 mm ağır makinalı tüfek ailesinin her 3 varyasyonu olan CANiK M2 QCB, CANiK M2F ve CANiK M3 savunma ve güvenlik profesyonellerine sunulacak.

Fuar kapsamında ayrıca, CANiK ve grup şirketleri tarafından üretilen 12.7x99 mm ağır makinalı tüfek ailesinin her 3 varyasyonu olan, CANiK M2 QCB, CANiK M2F ve CANiK M3 farklı ihtiyaç sahipleri için güçlü birer seçenek olarak savunma ve güvenlik profesyonellerine sunulacak.

Bir diğer grup şirketi olan UNIROBOTICS tarafından geliştirilen yerli ve milli Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ailesi olan TRAKON serisi TRAKON, TRAKON LITE ve TRAKON TARGAN ürünleri teknolojik ustalığın ve yerli savunma sanayisinin geldiği noktanın göstergesi olarak Eurosatory'de yerini alacak. TRAKON serisi UKSS'ler, hem teknolojik hem de güvenlik standartlarına uygunluk açısından yabancı delegasyonlar tarafından tercih ediliyor.

Daha önce İstanbul ve Londra'da tanıtımı yapılan düşük geri tepmeli 30x113 mm orta kalibre top konseptinin fuarda önce çıkması bekleniyor.