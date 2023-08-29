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Karayolları ekipleri de bölgede temizlik çalışması yaptı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

Antalya'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.L.K. (27), Ö.K. (6), E.K. (6 günlük), Ö.L. (20) ve M.G. (20) yaralandı.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Eldivan kara yolu Yukarıyanlar mevkisinde, Y.E.B. (25) idaresindeki 18 DR 181 plakalı otomobil , karşı yönden gelen B.K. (33) yönetimindeki 06 GDD 93 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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