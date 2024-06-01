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Ekipleri hazır hale getirmeye çalıştıklarını belirten Sarıkaya, tatbikata katılan tüm kurumlara teşekkür etti.

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Tatbikatta kurtarılan yaralılara, sağlık personeli müdahale etti.

Ekipler, senaryo gereği KYK yurdunun mutfak bölümünde meydana gelen patlama ve yangın sonucu 3 ölü, 17 yaralının olduğu olaya müdahalede bulundu.

Ankara kara yolu Ballıca mevkisinde düzenlenen tatbikata, Çankırı 'nın yanı sıra Sinop ve Kastamonu'dan UMKE, 112, AFAD, polis, itfaiye, İl Jandarma Komutanlığı Tehlikeli Madde İmha Ekibi, Kargaz ve Enerjisa ekipleri katıldı.

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