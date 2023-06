Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanı kararıyla 10 Mart'ta imzaladığı Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin suhuletle tamamlandığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta milletimiz rekor bir katılımla iradesine ve geleceğine sahip çıktı. Gerek Mecliste gerekse Cumhurbaşkanı Seçimi'nde elde ettiğimiz tarihi başarıyla son 21 yıldaki 17'nci seçim zaferimize imza atmış olduk. 2014'ten beri şanla şerefle yürüttüğümüz Cumhurbaşkanlığı görevini aziz milletimizin takdiriyle 5 sene daha sürdürme imkanına kavuştuk. Yine büyük bir demokrasi zaferi ile bizleri buluşturan, iki bayram arasında milletimize iki demokrasi bayramı yaşatan Rabb'imize hamdediyoruz."

Seçim sonuçlarının ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her iki seçimde de tercihini sandığa demokratik yollarla yansıtan tüm vatandaşlarımı buradan bir kez daha tebrik ediyorum. 28 Mayıs itibarıyla Türk demokrasisini dünyada referans alınan, gıptayla takip edilen bir konuma yükselten her bir insanımıza müteşekkiriz. Şahsımıza olan teveccühlerini her iki seçimde de çok güçlü bir şekilde gösteren yaklaşık 28 milyon kardeşime ayrıca şükranlarımı sunuyorum. 'Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür.' gerçeğine yeniden şahitlik etmemize vesile olan dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeşlerimize de şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Bu süreçte Türkiye'nin sadece yakın çevresinde değil, Afrika'dan Asya'ya, Latin Amerika'dan Balkanlar'a, Orta Doğu'dan Türk ve İslam alemine kadar yüzlerce ülkede umudun, direnişin, şefkatin, merhametin, müstevlilerin karşısında dik bir duruşun adı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Seçimin siyasi olarak kazananları elbette bellidir ama bu seçimlerde bizimle ve ittifakımızla birlikte tüm Türkiye kazanmıştır. Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır. 'Allah, Türkiye'ye zeval vermesin.' diye ellerini semaya açan 100 milyonlar kazanmıştır. 'Dünya beşten büyüktür.' çağrımızın yüreklerine inşirah düşürdüğü milyarlarca mazlum ve mağdur kazanmıştır."

"Unutmayın biz hep birlikte Türkiye'yiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altını çizerek ifade etmek isterim ki her seçim döneminde ellerini ovuşturan kriz heveslileri dışında, bin yıllık kardeşliğimizi dinamitlemek isteyen fitne tüccarları dışında, elinde binlerce insanımızın kanı olan terör baronları dışında, velhasıl birliğimize, dirliğimize, asırlık hedeflerimize ve hayallerimize kasteden odaklar dışında seçimlerin kaybedeni yoktur." diye konuştu.

Seçimlerin gelip geçmesinin, demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Asıl mesele milletimizin, devletimizin, ülkemizin birliği, bütünlüğü, refahı ve geleceğidir. Asıl mesele Türkiye'nin asırlara sari yolculuğunu devam ettirebilmesidir. Asıl mesele ülkemizde biraz çekişmeli geçen siyasi rekabetin siyasi husumete dönüşmesine fırsat verilmemesidir. Seçimler bunu sağladığı, buna vesile olduğu, bunu güçlendirdiği müddetçe fonksiyonunu ifa ediyor demektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıklar kapandıktan sonra hep birlikte eğer önümüze bakabiliyorsak, Allah'ın izniyle millet olarak bileğimizi kimse bükemez. Geride bıraktığımız son 21 yılda bunu 17 kez başardık. Mücadele ettik, yarıştık, neticede sandıktan çıkan iradeye teslim olduk. 'Nerede kalmıştık?' diyerek her seçimden sonra işimize, gücümüze, esas gündemimize geri döndük." ifadesini kullandı.

Tüm vatandaşlardan son seçimlere bu bakış açısıyla bakmalarını isteyen Erdoğan, "Unutmayın biz hep birlikte Türkiye'yiz. Biz yurt dışındaki kardeşlerimizle birlikte 100 milyonluk büyük bir aileyiz. Biz asırlardır nice badireler atlatmış, acıları bal eylemiş, istiklal ve istikbalimiz uğrunda canımızdan aziz bildiklerini feda etmiş bir milletiz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da omuz omuza, gönül gönüle vererek hep beraber inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Törenimize özellikle yurt dışından katılımın yüksek olması ülkemiz adına bizleri gururlandırdı"

Yüksek Seçim Kurulunun kesin seçim sonuçlarını açıklamasının ardından TBMM'de mazbata alıp yemin ettiğini ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yurt içinden ve yurt dışından 5 bini aşkın misafirin katılımıyla Göreve Başlama Töreni gerçekleştirildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları aktardı:

"Aslında törenimizi sergi salonumuz yerine çok daha büyük bir katılımla açık alanda gerçekleştirmeyi arzu ediyorduk ancak hava şartları nedeniyle bundan sarfınazar etmek mecburiyetinde kaldık. Törenimize özellikle yurt dışından katılım düzeyinin ve sayısının fevkalade yüksek olması ülkemiz adına bizleri hem gururlandırdı hem mütehassis etti. Dünyanın 80'e yakın ülkesinden 20 devlet başkanı, 5 cumhurbaşkanı yardımcısı, 12 meclis başkanı, 14 başbakan, 7 başbakan yardımcısı, 20 bakan ve 6 uluslararası kuruluş temsilcisi ile 7 eski devlet ve hükümet başkanı seviyesinde üst düzey zevatı başkentimizde ağırladık.

Ayrıca ülkemizde yerleşik büyükelçiler ve son temsilcileri de törenimize çok büyük ilgi gösterdi. Yabancı konuklarımızın yanı sıra aralarında 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ile birlikte Meclis başkanlarımızın, bakanlarımızın, milletvekillerimizin, Cumhur İttifakı'nda beraber olduğumuz siyasi partilerin genel başkanlarının, iş, spor, sanat, medya ve bilim camiamızın öncü isimlerinin, dini liderlerin de bulunduğu pek çok kıymetli insanımızı törenimiz vesilesi ile burada misafir ettik. Töreni müteakiben yurt dışından gelen dostlarımızla akşam yemeğinde bir araya gelerek hasbihal etme imkanı bulduk. Bu vesileyle bir kez daha başta gardaşlarım olmak üzere törenimize iştirak eden tüm devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür ediyorum."

"İstikrar ve güvenle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki kavramın uygulayıcısı olacağız. Bir istikrar, iki güven. İstikrar ve güvenle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimlerden önce gündeme getirdiğimiz anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'in takdirine yeniden sunacağız." dedi.

Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu tüm boyutlarıyla milletin gündeminden çıkartmakta kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Enflasyonu, nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin yaralarının sarılması ana gündem maddemizdir. 319 bini ilk bir senede olmak üzere 650 bin konut yaparak depremzedeleri yuvalarıyla buluşturacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO alım fiyatlarına ilişkin, "Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kurban Bayramı) 26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." açıklamasında bulundu.

