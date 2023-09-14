Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"ne katıldı.

Erdoğan, "Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi Mehmetçiğime nasıl hakaretler ediyor. Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var." diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medyada örgütlenen üç-beş şarlatanın milletimizi birbirine düşürerek ülkemizi yangın yerine çevirme çabalarını başlarına çalacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hudutlarımızın güvenliğini ve ülke içindeki kontrolleri etkinleştirerek, yasa dışı göçle ilgili sorunları da çözeceğiz. Çizgimiz ve duruşumuz belli, ne kaçak göçmene müsaade ederiz, ne de fitne tacirlerine izin veririz." dedi.

AA