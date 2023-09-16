Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'in NATO üyeliği) Batı 'İsveç, İsveç, İsveç' diyor. Biz de diyoruz ki parlamentomuz karar vermedikten sonra evet veya hayır dememiz mümkün değil."

AA