İstanbul

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde ekibiyle birlikte basın toplantısı düzenledi. 

Masaların altında uyuyarak başladığı teniste çok sayıda madalya kazandı Masaların altında uyuyarak başladığı teniste çok sayıda madalya kazandı

Yeni sezon öncesi gerçekleştirilen toplantıda Güneş'in ekibine katılan Burak Yılmaz'da yer aldı. 