İstanbul
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde ekibiyle birlikte basın toplantısı düzenledi.
Yeni sezon öncesi gerçekleştirilen toplantıda Güneş'in ekibine katılan Burak Yılmaz'da yer aldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde ekibiyle birlikte basın toplantısı düzenledi.
Yeni sezon öncesi gerçekleştirilen toplantıda Güneş'in ekibine katılan Burak Yılmaz'da yer aldı.
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