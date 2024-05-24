Şirketten yapılan açıklamaya göre, Casper VIA X40, 6.67 inç FHD+ AMOLED ekranıyla renkleri optimize ederek parlaklık, canlılık ve netliği harmanlayaran bir ekran deneyimi sunuyor.

Özel 3D Glass bir gövde tasarımına ve kenarlara doğru incelen çerçeveye sahip olan model, 120Hz yenileme hızı ve 500 NIT parlaklığı ile hem performans hem de dayanıklı bir tasarım sunuyor.

Global trend teknolojileri kamerasında da bulunduran model, Arcsoft yapay zeka destekli yazılımıyla fotoğraf kalite standartlarını yükseltiyor.

"Ultra Gece Modu"yla karanlık ortamlarda bile net fotoğraflar çekebilen model, yapay zeka destekli 24MP ön kamerasıyla canlı ve net selfieler çekilmesine olanak sağlıyor.

Model, 2.2Ghz CPU performansına sahip MediaTek Helio G99 chipset ile CPU ve GPU verimliliğinde zirveyi hedefliyor. 6nm olan chipset yapısı sayesinde, optimum termal verimlilik sağlayan Model, 8GB RAM’e ek olarak sunduğu 8GB VRAM desteğiyle teknoloji dünyasının hızını bünyesinde barındırıyor.