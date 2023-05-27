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Dönüm noktası niteliğindeki dramanın baş yapımcılığını Russo Brothers'ın AGBO'su ve dizi sorumlusu David Weil üstleniyor. Dizide Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Stanley Tucci ve Lesley Manville gibi isimler birlikte rol alıyor. Citadel, dünya çapında 240'tan fazla ülke ve bölgede yayınlandı.

İSTANBUL- Prime Video , merakla beklenen aksiyon-casusluk türündeki, gerilim dizisi Citadel’in, 26 Mayıs Cuma günü adrenalin yüklü bir bölüm ile Prime Video'da sezon finalini gerçekleştirecek.

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