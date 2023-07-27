Haber: Damla Oya Erman

Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, sosyal medyada hızla yayılan bu olayın baş aktörünü "aptal" olarak nitelendirdi ve Twitter üzerinden açıklama yaptı. Başkan, adamın bu tehlikeli atlayışı için ona "aptallık belgesi ve çok sayıda tekme" vermeyi düşündüğünü ifade etti.

Başkan ayrıca atlayışın videosunu hesabında paylaştı ve bu videoyu çeken arkadaşıyla birlikte her ikisinin de tutuklanacağını belirtti. Videoda, yalnızca şort giyen adamın, bir binanın çatısından kanala atladığı ve karnının üstüne düştüğü görülüyor.

"Bu kişinin kimliğini tespit etmeye ve aynı zamanda sosyal medya için böyle aptalca bir video çeken arkadaşını bulmaya etmeye çalışıyoruz." diyen Brugnaro, polisi binaya yönlendirdi ve adamın özel ikamet binasına nasıl girebildiğini ve çatıya nasıl çıkabildiğini araştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Başkan, bu tehlikeli atlayışın sadece hayatını riske atan biri olmadığını belirterek, bu tür davranışların şehirdeki tehlikeyi anlamayan suçlular olduğunu vurguladı. "Aşağıda bir tekne olsaydı ne olurdu?" şeklinde endişelerini dile getirdi.

Bu olay, İtalya'da kötü davranışlarda bulunan turistlerle ilgili son vakalardan sadece biri. Geçen yıl, Venedik kanallarında (bazen de çıplak) yüzen 40'tan fazla turist ve Büyük Kanal'da sörf yapan bir adam dahil birçok turist tutuklandı.

Ülkede başka yerlerde de benzer olaylar yaşandı. Bir Amerikalı turist, Roma'daki İspanyol Merdivenleri'ne e-scooter atarak 25.000 dolarlık zarara neden oldu ve para cezası aldı. Bir Suudi turist, kiralamış olduğu bir Maserati ile İspanyol Merdivenleri'ne araçla girdiği için para cezasına çarptırıldı.

Turistlerin ünlü turistik mekanlarda yaptığı benzer kötü davranışlar nedeniyle para cezaları alması da sıkça yaşanan bir durum. Anıtlara harfler kazımaktan, heykelleri kırmaktan, hatta ülkenin dünya çapındaki anıtlarından ve müzelerinden mozaiklerden parmaklara kadar her şeyi çalmaktan dolayı birçok turist para cezalarıyla karşı karşıya kaldı.