Marib

İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun destek verdiği hükümet güçleri arasında 8 yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle pek çok Yemenli yaşadıkları şehirleri terk ederek başka şehirlere göç etmek zorunda kaldı.

Anadolu Ajansı (AA) Yemen’in Marib şehrindeki mülteci kamplarında devam eden "zorlu yaşam şartlarını" görüntüledi.

Marib'deki onlarca mülteci kampındaki yaklaşık 3 milyon mülteci, savaşın artık son bulmasını ve kendilerine yardım eli uzatılmasını bekliyor.

Yaklaşık 100 bin kişinin yaşam mücadelesi verdiği El-Cefine Mülteci Kampı başta olmak üzere mülteci kamplarının hemen hemen hiçbirinde elektrik, su ve kanalizasyon gibi temel altyapı hizmetleri mevcut ekonomik krizden dolayı sağlanamıyor.

Kanalizasyon sularının sokaklara döküldüğü ve yolların aşırı kirli olduğu bölgede, temiz içme suyuna erişim konusunda da büyük zorluk çekiliyor.

Bölge halkının temiz su ihtiyacı yardımseverlerin bağışlarıyla bölgeye sevk edilen tankerle sağlanıyor.

Tifo, dizanteri, sarılık, kolera başta olmak üzere birçok salgın hastalık tehlikesi de bölgede kol geziyor. Sağlık hizmetlerinin sağlanamadığı kamplarda çocuklar eğitim imkanlarından da yararlanamıyor.

Çektikleri acıların artık son bulmasını istediklerini dile getiren bölge halkı, Türk sivil toplum kuruluşlarının kendilerine uzattığı yardım eli ve verdiği desteğe de teşekkür ediyor.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.

AA