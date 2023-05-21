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"Spor Toto 1. Lig 2022-2023 Sezonu lig etabının tamamlanmasının ardından Samsunspor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen ikinci kulüp olan Çaykur Rizespor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve yeşil mavili camiayı tebrik ediyorum. Çaykur Rizespor'a gelecek sezon mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

35 puanla 16. sırada kalan Altınordu ise bir alt lige düştü.

Yeşil-mavililer, bu sonuçla puanını 68'e yükselterek Yılport Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci ekip oldu.

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun son haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.

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