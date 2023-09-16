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90+3. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Gaich, kaleci Bernardoni'yi de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

63. dakikada Yunus Mallı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Prip'in vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan kontrol etti.

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