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Sivasspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek

Son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamlayan yeşil-mavililer, akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a hareket edecek.

Tedavileri süren kaleci Gökhan Akkan, Emirhan Topçu, Casper Hojer ve Mithat Pala'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Çaykur Rizespor 'da sakatlığın ardından tedavilerine devam edilen Benhur Keser ve Laine kadroda yer alamayacak.

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