Rize

Şahin, Mehmet Cengiz Tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son dönemde iyi bir çıkış yakaladıklarını söyledi.

Atakaş Hatayspor maçıyla lige yeniden döndüklerini belirten genç savunma oyuncusu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatayspor maçının öncelikle çok zor geçeceğini biliyoruz. En iyi şekilde çalışıyoruz, tüm artıları, eksileri değerlendiriyoruz. Çok kısa sürede çok maç oynayacağız. Bunu da biliyoruz. Burada hepimize çok görev düşüyor. Kendimize çok iyi bakmamız gerekiyor, çok iyi dinlememiz gerekiyor, çok iyi çalışmamız gerekiyor."

Şahin, ligde maçları zor veya kolay diye ayırt etmenin doğru olmadığını vurgulayarak, "Hatayspor maçı da çok zor maçlardan biri. Elimizden gelenin en iyisini vermek için çalışacağız. Yakaladığımız seriyi sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Gelişime açık bir oyuncu olduğunun altını çizen Şahin, şöyle devam etti:

"Tam olarak ben de hazırım dersem bu doğru olmaz. Her zaman daha iyisi var. Şu anda genç bir oyuncuyum. Her zaman gelişmek için uğraşıyorum. İdmanlarda, maçlarda hepsini gelişim olarak görüyorum ama iyi olduğumu da düşünüyorum. Daha iyi olabilir mi? Olabilir tabii ki. Her zaman daha iyisi var. Bunun için uğraşıyoruz. Çok iyi takımız. Ligin en gençlerinden bir tanesiyiz. Yaşımız birbirine yakın ve çok güzel bir aile ortamı olduk. Herkesin birbiriyle iletişimi çok iyi, herkes birbirine çok sıcak davranıyor. Bu da saha içine yansıyor. Birbirimiz için mücadele ediyoruz."

Şahin, taraftarların desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İtici bir güç oluyorlar. Kendi evimizde iyi performansımız var. Onlar bize her zaman artı katıyor, onların olması, desteği değerli. Üç maç içeride oynayacağız. Onların desteğiyle her maçı kazanmak için oynayacağız." değerIendirmesinde bulundu.