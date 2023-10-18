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700'e yakın yerli, yabancı firma ve organizasyonun katıldığı CEATEC 2023, 20 Ekim'e kadar sürecek.

Etkinliğin düzenleyicisi Japonya Elektronik ve Enformasyon Teknolojisi Sanayileri Birliği (JEITA), fuara bu yıl 100 bini aşkın ziyaretçi beklediklerini belirtti.

Fuarda, dünya çapındaki elektronik üreticileri ve AR-GE takımları, sanal gerçeklik (VR) ile yapay zeka teknolojileri dahil yeni sezon ürün ve cihazlarının tanıtımını yapacak.

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