ANKARA (AA) - Yucca Tech Yazılım, sağlık, ulaştırma, turizm, bankacılık, emlak başta olmak üzere birçok sektörde bu hizmetlerden yararlananlara gönderilen mesajların etkinliğini artırmaya, sunulan hizmet ve sonrasında izlenmesi gereken adımlar hakkında vatandaşları bilgilendirmeye yönelik olarak mesajları video haline getiren bir 'video asistanı' geliştirdi.

Bu sayede müşteri ve hizmet alanlara gönderilen mesajlar otomatik olarak video mesaja dönüştürülüyor ya da bir arayüz yardımıyla manuel olarak video mesajlar oluşturulabiliyor.

Ücretsiz çevrim içi video düzenleyici, herkesin sadece birkaç tıklamayla videolar oluşturmasını kolaylaştırıyor. Sezgisel zaman çizelgesi ve tek tıklamayla ızgaraya yapıştırma araçları, videoları zahmetsizce bölmeye ve mobil üzerinde görünmesine olanak tanıyor.

Şirketin Üst Yöneticisi Özmen Karacaoğlu'nun verdiği bilgiye göre, uygulama ile kurumun belirlediği senaryolar doğrultusunda kişiye özel video içerikleri oluşturulabiliyor ve video üretimi otomatikleştirilebiliyor. Ayrıca kullanıcıların video dosyalarını otomatik olarak etiketleme, altyazı ekleme, kesme ve iyileştirme gibi işlemleri yapay zeka desteğiyle gerçekleştirmesine olanak tanınıyor. Hazırlanan video mesajlar cep telefonlarına ya da mesajlaşma programlarındaki hesaplara gönderilebiliyor.

Patentli uygulama ile müşteri bilet satın alımları, emlak ilanları, siyasi içerikler, sendika, federasyon ve dernek duyuruları, turizm tanıtımları, kamusal bilgilendirmeler gibi pek çok farklı içerik kişiye özel hazırlanmış video formatında iletilebiliyor.

Müşteri veya üye bilgileri kullanılarak, görsel ve sesli kişisel videolar sunuluyor. Bu sayede alıcı, kendisine özel hazırlanmış içeriği etkileyici bir biçimde izliyor.

Mesajların etkinliği ve faydası artacak

Bu uygulama ile mesaj okumakta zorlananların hayatını kolaylaştırmak, kurum ve kuruluşlar ile müşteri ve vatandaş arasında daha samimi ve etkili iletişim kurulmasını sağlamak amaçlanıyor.

Video etkileşimli bilgilendirme sistemi sayesinde örneğin bir hastane randevusu sonrası hastaya gönderilen mesaj video şeklinde iletilebilecek. Bu videoda hastaneye nasıl gidilebileceği, muayene olunacak polikliniğin yeri gibi bilgiler sesli ve görüntülü olarak iletilebilecek.

Gönderilecek etkileşimli ulaşım biletleri sayesinde yolculuk günü hava şartları, yolculuğa ilişkin diğer tüm bilgiler, harita gösterimi videolu olarak paylaşılacak.

Emlakçı projeleri için hızlı ve pratik bir içerikle profesyonel sunumlar hazırlanabilecek.

Turizm sektöründe müşteriler için farklı bir iletişim aracı sunulacak, böylece her müşteriye özel sunumlarla çok sayıda tatil fırsatına erişim sağlanacak. Misafirlere sunulan hizmetleri, konaklama öncesinde kapsamlı ve etkili bir şekilde tanıtılabilecek. Bu şekilde oda ve tesis bilgileri, yeme-içme hizmetleri, güvenlik ve acil durum bilgilendirmeleri, otel kuralları ve politikaları duyurulabilecek.

Müşteri ve vatandaşlara bilgilendirme yapıldıktan sonra gerek duymaları halinde iletişim kurmalarına imkan veren kolay iletişim seçenekleri sunulabilecek.

Kongre, tanıtım ve davet gibi etkinlikler, davetlilere özel içeriklerle bildirilebilecek.

Markalara kendi ürünlerini müşteriye özel kampanyalarla duruma imkanı sağlanacak.

Tüm bu süreçler sonunda video mesajların analiz ve raporlaması yapılabilecek.

Muhabir: Firdevs Bulut Kartal