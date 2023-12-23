Haber: Mert Osman Erman

Resmi binalardaki bayraklar yarıya çekiliyor ve öğle saatlerinde bir dakikalık saygı duruşu yapılacak.

Başkentteki Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi binasında bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen saldırıda 14 kişi öldü, saldırgan daha sonra intihar etti.

Polis, saldırının arkasındaki motivasyonu ortaya çıkarmak için çalışıyor.

Bu yüzyılın Avrupa'daki en ölümcül tek kişilik silahlı saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.

Salı günkü saldırıda ölenler arasında üniversitenin Müzikoloji Enstitüsü Başkanı Lenka Hlavkova da bulunuyordu.

Diğer kurbanlar tercüman ve Fin edebiyatı uzmanı Jan Dlask ile öğrenci Lucie Spindlerova olarak adlandırıldı.

Saldırı, Çek başkentinin merkezindeki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Sanat Fakültesi binasında yerel saatle 15:00 civarında başladı.

Polis, güvenlik güçleri kendisine yaklaştıkça saldırganın binanın koridorlarında ve sınıflarında ateş açtığını, ardından kendisini vurduğunu söylüyor.

ABD'li turist Hannah Mallicoat, saldırı sırasında Jan Palach Meydanı'nda olduğunu ve ailesiyle birlikte olduğunu söyledi.

"Bir grup insan yolun karşısına geçerken ilk ateş açıldı. İlk başta bir havai fişek veya araba patlaması gibi bir şey sanmıştım, ikinci atışı duyana kadar ve insanlar koşmaya başlayana kadar," dedi.

"Gördüm ki bir kurşun, meydandaki diğer tarafında yaklaşık 9 metre uzaklıkta yere çarptı, sonra bir mağazaya dalıp saklandım. Tüm alan kapatılmıştı ve onlarca polis aracı ve ambulans üniversiteye doğru gidiyordu."

Çek Başbakanı Petr Fiala, ülkenin bu "korkunç eylem" karşısında şok olduğunu belirterek, "Bu günlerde Noel öncesinde toplumumuzun hem kınama hem de acı ve üzüntüyü ifade etmek için sözcük bulmak zordur," dedi.

Saldırganın ayrı bir yerde babasını öldürdüğü düşünülüyor. Ayrıca, 15 Aralık'ta Prag'ın dışındaki bir ormanda ölü bulunan genç bir adam ve iki aylık kızının öldürülmesi olayında da şüpheli olarak görülüyor.

Bu saldırı, bu yüzyılda Avrupa'da tek bir saldırgan tarafından gerçekleştirilen en yüksek ölü sayılı silahlı saldırılardan biridir:

- Norveç, Temmuz 2011: Anders Behring Breivik, Oslo'daki bir hükümet binasına bir araç bombası yerleştirerek sekiz kişiyi öldürdü ve daha sonra çoğu genç olan 69 kişiyi öldürdü.



- Almanya, Nisan 2002: Robert Steinhauser, 19 yaşında, Erfurt şehrindeki Gutenberg Gymnasium ortaokulunda 13 öğretmen, iki öğrenci ve bir polisi öldürdü. Önceki sonbaharda okuldan atılmıştı.



- Almanya, Mart 2009: Tim Kretschmer, 17 yaşında, Winnenden kasabasındaki eski okulunda başlayan bir saldırıda dokuz öğrenciyi ve üç öğretmeni öldürdü. Daha sonra yakındaki Wendlingen kasabasına giderek üç rastgele kişiyi daha vurdu.



- İsviçre, Eylül 2001: Friedrich Leibacher, Zug şehrindeki bölgesel parlamento binasına bir polis üniforması giyerek girdi ve 14 kişiyi öldürdü, 10 kişiyi yaraladı.



- Sırbistan, Nisan 2013: Ljubisa Bogdanovic, Belgrad dışındaki bir köyde 13 kişiyi, aralarında iki yaşında bir çocuğun da bulunduğu, öldürdü; karısını da yaraladı. Bogdanovic, 1990'ların başında Hırvatistan Bağımsızlık Savaşı'nda Sırp kuvvetleriyle savaşmış bir askerdi.

1347'de kurulan Charles Üniversitesi, Çek Cumhuriyeti'nin en eski ve en büyük üniversitesidir ve Avrupa'daki en eski kuruluşlardan biridir.