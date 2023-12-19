Haber: Damla Oya Erman

Yapılan kazılar sırasında ortaya çıkan bu kemer tokası, M.S. 8. yüzyıla ait olup Germanik, Avar ve Slav mitolojilerinde yer alan yılanın kurbağa benzer varlığı yuttuğu motifini tasvir ediyor.

Bu tasvirler, Orta Avrupa'daki çeşitli sitelerde bulunan dünyanın yaratılışına dair mitolojik hikayelerle ilişkilidir. Kurbağa ile yılan arasındaki etkileşim, doğurganlık kültü uygulamalarına işaret etmektedir.

Araştırmacılara göre, kemer tokası, Hristiyanlık öncesi erken Orta Çağ'da, yani 9. yüzyıldan önce, farklı kökenlere sahip toplulukları birbirine bağlayan daha önce bilinmeyen bir pagan kültüne ait kanıtlar sunuyor.

Lány'deki bu keşif, genellikle 7. ve 8. yüzyıllarda Orta Avrupa'da üretilen Avar kemer tokaları grubuna aittir. Bu kemer tokasının muhtemelen Avarlardan birine ait olduğu düşünülmekle birlikte, aynı zamanda Avar kültür uygulamalarından etkilenmiş kültürlerden birine de ait olabilir.

Yapılan X-ışını floresans analizi (EDXRF), taramalı elektron mikroskopu (SEM), kurşun izotop analizi ve 3D dijital morfometri çalışmaları, kemer tokasının büyük kısmının yoğun altın kaplama olduğunu ve mum modeli kullanılarak döküldüğünü ortaya koymaktadır.

Bronz alaşımındaki kurşun izotoplarının kimyasal analizi, bakırın Slovak Kızıl Dağları'ndan çıkarıldığını gösterirken, morfometrik analiz, bazı kemer tokalarının aynı atölyeden geldiğini göstermektedir. Araştırmanın sonuçları Journal of Archaeological Science dergisinde yayımlanmıştır.