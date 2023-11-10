Çekmeköy Reşadiye’de villa deneyiminin en lüks haliyle tanışın: Nexonya Azure Villas.

Şehrin karmaşasından uzakta, Çekmeköy'ün doğal ritmiyle, Reşadiye’de tabiatın içindekonforlu bir yaşam sizi bekliyor.

Azure Proje Detayları

Çekmeköy’de villa yaşamı deyince ayrıcalıklı bir yere sahip olan ve Nexonya tarafından hayata geçirilen Azure Villas, Reşadiye'nin gözde lokasyonunda, doğanın eşsiz manzaraları arasında yer alıyor. Toplamda 20 bağımsız üç katlı villa’dan oluşanbuözelÇekmeköy villa projesinde,villa sakinleresunulanbazıayrıcalıklar şunlardır:

• Konut modeli: 4+1

• Reşadiye’nin eşsiz doğasına açılan bağımsız bahçeler,

• Her villaya özel 2 araçlık kapalı garaj,

• Her bir yandan eşsiz Çekmeköy manzaraları,

• Bahçe terasları, şömine, barbekü ve oturma alanı,ve villanıza ait ateş çukuru,

• Yazın serinliğini yaşayabileceğiniz villaya özel kendi havuzunuz,

• Çekmeköy villa sakinlerine özel basketbol sahası, çocuk oyun alanları ve kamelyalar.

Çekmeköy'de Doğa İle İç İçe Lüks Yaşam

Azure Villas Reşadiye, doğayla iç içe, lüks standartlarda bir yaşam sunuyor.

Benzersiz Bir Çekmeköy Villa Deneyimi

Nexonya Azure Villas, Çekmeköy villaları arasında benzersiz bir konsepte sahip. Kuş cıvıltıları içinde uyanacak, Çekmeköy'ün temiz havasında yeni bir güne merhaba diyeceksiniz.

Yaşam Standartlarınızı Çekmeköy Villa Kalitesiyle Yükseltin

Modern bir mimariyle tasarlanan Azure Villas Reşadiye, konforlu yaşam alanları, yüksek tavanları ve geniş pencereleriyle kullanıcılarına konforlu bir yaşam sunuyor. Nexonya Azure, Çekmeköy villaları kategorisinde ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor. Mimarlarımızın detaylara verdiği önem, bu Çekmeköy villasında her köşede kendini gösteriyor.

Çekmeköy'de Doğayla Baş Başa

Nexonya Azure Villas, Çekmeköy villaları arasında doğanın kalbinde yer alıyor. Reşadiye'nin korunmuş doğasında, ormanın sakinliğini villanızın penceresinden izleyebilirsiniz.

Çekmeköy Villa Ayrıcalığı

Nexonya Azure Villas, sadecebirÇekmeköyvillasıdeğil, aynızamandaayrıcalıklıbir yaşam tarzı sunuyor. Bahçenizde kitap okurken, havuzunuzda serinlerken ya da kamelyanızda ailenizle kaliteli zaman geçirirken, Çekmeköy villa deneyiminin farkını her an hissedeceksiniz.

Çekmeköy Villa: Nexonya Kalitesi ve Güvencesi

Nexonya'nın Çekmeköy Reşadiye’deki villa anlayışı, estetikle fonksiyonelliği buluşturuyor. En iyi malzemelerle, en kaliteli işçilikle inşa edilen Çekmeköy’deki Azure Villas Reşadiye villaları, sadece bir villa değil, aynı zamanda lüks, konfor ve doğal bir yaşam felsefesini bir arada sunuyor.

İstanbul Anadolu Yakası’nda havalimanına 45 dakika mesafede olan proje, araçla merkezi lokasyonlara ve şehir içine de yakın konumda yer alıyor.

Villa sahibi olmak isteyen kullanıcılar için Nexonya Azure Villas Reşadiye’de lansman fırsatları devam ediyor.