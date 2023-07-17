İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi’nin ilçede bir gelenek haline getirdiği etkinliklerden biri olan Yazlık Sinemalarda binlerce Çekmeköylü vatandaş bir hafta boyunca doyasıya eğlendi. Taşdelen Cemal Güngör Parkı ve Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı’nda gerçekleşen etkinliklerde; Karagöz- Yar Bana Bir Eğlence, Arı Maya 3 Altın Küre, Çizmeli Kedi Son Dilek, Sil Baştan Kaynanam, Mahalleden Arkadaşlar, Kim Bu Aile ve Adanış Kutsal Kavga filmleri gösterildi. Filimler öncesinde müzikle eğlenen vatandaşlara, mısır, kek ve su ikramında bulunuldu.

“Hemşerilerimiz inşallah doyasıya eğlenmiştir”

Etkinliklerin son gününde vatandaşlarla buluşan Başkan Ahmet Poyraz, “ Tüm vatandaşlarımızın doyasıya eğlendiği güzel bir etkinlik oldu. Bir hafta boyunca ilçemizin iki büyük parkında her gün; genç, yaşlı, çocuk yüzlerce hemşerimizi ağırladık. İstanbul’un çok sıcak olduğu bu günlerde parklarımızda açık havada bu etkinliklere katılan hemşerilerimiz inşallah doyasıya eğlenmiştir. Önümüzdeki hafta ise Temmuz sonuna kadar devam edecek Mahallemde Şenlik Var etkinliklerimize başlıyoruz. Her gün iki mahallemizde tiyatro sinema çocuk oyunları ve etkinlikleri ile vatandaşlarımızla buluşacağız. “ dedi.

HABER: METE YILMAZ