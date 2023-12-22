Haber: Mert Osman Erman

Kaşıkçı, Ekim 2018'de öldü, ve ABD istihbaratı, Suudi Arabistan'ın cinayetin arkasında olduğuna inandığını söyledi.

Hanan Elatr, Kaşıkçı'nın eşi, güvenliği konusunda endişeliydi ve siyasi iltica başvurusu yapmak üzere Ağustos 2020'de ABD'ye geldi.

BBC tarafından incelenen belgeler, kendisine 28 Kasım'da süresiz iltica statüsü verildiğini gösteriyor.

"Kazandık," diyen Elatr, duygusal bir şekilde konuşarak BBC'ye şunları söyledi: "Evet, Jamal'ın hayatını aldılar ve benim hayatımı mahvoldular, ama kazandık."

Elatr, ABD'de siyasi iltica başvurusunda bulunmasının üzerinden üç yıldan fazla bir süre geçti. Kendisinin Mısır'a, nereden geldiği, veya 25 yılı aşkın bir süredir yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne dönerse hayatının tehlikede olacağını iddia etti.

Eski Emirates uçuş görevlisi, Maryland'de güvenliği konusunda endişeli bir şekilde birçok ay boyunca yaşadı ve avukatı Randa Fahmy, bir röportajda, işini ve hayatını terk ettiğini söyledi. Sonunda, Ekim 2021'de yeni hayatına başlamak için çalışma izni almayı başardı. Elatr şimdi bir iş ve daireye sahip, ancak geçimini sağlamakta zorlanıyor.

Fahmy, "Bu uzun bir süreç oldu," dedi.

Zaman almasına rağmen Elatr, "kapıyı bana açan Başkan Joe Biden ve yönetimine" minnettarlığını ifade ettiğini söyledi. Korku hissetmekten "rahatladığını" belirtti.

Elatr, mart ayında ABD göçmenlik hizmetleriyle mülakat yaparak, avukatı tarafından "oldukça travmatik" olarak tanımlanan, detay ve tekrarın gerektirdiği bir süreçte bulundu.

60 ila 90 gün içinde bir yanıt almayı bekliyorlardı, ancak Fahmy, başvuru sürecinin ABD, Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki devam eden müzakereler yüzünden geciktiğini düşünüyor.

İki kadın, çeşitli Kongre üyelerinin yardımını aldı, ancak Kongre üyeleri Don Beyer ve Senatör Tim Kaine'i "Capitol Hill'deki şampiyonları" olarak nitelendirdi.

Her iki politikacı da Elatr'a yardım etmekten mutluluk duyduklarını ve haberleri duyduklarında rahatladıklarını söyledi. Beyer, bu durumun "düşünülebilecek en açık siyasi iltica durumu olduğunu" ifade etti.

Beyer, bir açıklamada şunları söyledi: "Onun ve ailesinin başından geçenlerin ardından, onlara bu tanıma ve gelecek ile gelecek güvenlik önlemlerini görmek iyi geldi. Jamal'ın cinayeti için sorumluluk arayışında Mrs. Kaşıkçı'yı desteklemeye devam edeceğim, unutamayacağım bir korkunç adaletsizlik."

Elatr ve avukatı, siyasi ilticanın, "Jamal için adaleti getirmek için davamızı daha da ileri taşımak için bir atılım taşıyacağını" söylüyor. Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı'nın ölümü için tazminat talep ediyorlar ve gazetecinin elektronik cihazlarını Türk hükümetinden almaya çalışıyorlar.

Ayrıca, Pegasus yazılımının dünya genelinde otoriter hükümetlere satıldığı ve kullanıldığına dair geniş çaplı iddialarla karşı karşıya kalan İsrail casus yazılım firması NSO Group'a karşı hukuki işlem başlatmayı planlıyorlar.

BBC, NSO Group'a yorum talebinde bulundu, ancak daha önce suçlamaları reddetti. Fahmy, "Jamal için adaleti ve Hanan için barış ve adaleti elde etmeye kararlıyız" dedi.