Haber: Mert Osman Erman

Vaynerchuk, "Web1, Web2, Web3'ü gördüm. Her gün bir yatırımcı olarak AI başlangıçlarına bakıyorum. Şu anda milyonlarca var ve hepsi AI hype'ı içinde çok değerli. Bu yüzden biraz düşünceli olmaya çalışıyorum, iyi operatörleri görmek için biraz bekliyorum. Para kaybetmeyi sevmediğim için biraz oturmasına izin veriyorum" dedi.

AI'nın politik reklamlarda kullanımına yönelik Meta'nın açıklamasına tepki gösteren Vaynerchuk, "Bu politika, sadece seçimle sınırlı değil. Zamanlama doğru. İnsanların duyguları seçimde yüksek oluyor. Ama gerçek şu ki, AI geliyor ve bu, Meta tarafından oldukça akıllıca, stratejik bir hamle" şeklinde değerlendirdi.

Vaynerchuk, genel olarak AI teknolojisine olan güvenin henüz tam olmadığını ve bu alanda tam güvene erişmenin "çok erken" olduğunu savundu.

"Google ve Meta gibi dünyanın büyük şirketleri, insanlar tarafından yapıldığı gibi korktukları gibi düzenlemelerden korkmuyorlar. Onlar, kar ve zararlarından korkuyorlar. Söz konusu olan stok fiyatı olduğunda korkuyorlar. Eğer hükümetin düzenleme konusunda işlerini düzeltmek istediği bir dünya varsa, bunu açık düzenleme yapmaktan memnuniyetle karşılarlar" ifadelerini kullandı.

Vaynerchuk'a göre, medya platformları, AI etrafındaki olası düzenlemelerden çok, bu teknolojinin değerlemelerini nasıl etkilediğinden endişe duyuyorlar.