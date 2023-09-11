HABER: DİNÇER KARACALAR

Çerkes kültürünün korunması ve yaşatılması için çalışmalar yapan Bahçelievler Kafkas Çerkes Derneği, 9. Geleneksel Boğaz Turu etkinliğini 9 Eylül Cumartesi akşamı düzenledi. Her yıl sezon açılışı öncesi dernek üyeleri ve davetliler ile gerçekleştirilen etkinliğe katılım yine yüksek oldu. Bahçelievler Kafkas Çerkes Derneği Başkanı Av. Eren Özden, gece boyunca tüm misafirleriyle yakından ilgilendi.

NUR DEMİRAG DA DAVETTEYDİ

Boğaz turuna katılan davetliler arasında iş ve cemiyet dünyasının tanınmış ismi Nur Demirag da vardı. Kuzey Kafkasya kökenli vatandaşların kurduğu, Süper Amatör Lig’de mücadele eden Nart Spor’un yönetim kurulu üyesi olan Demirag, diğer misafirlerle birlikte keyifli bir akşam geçirdi. Tur boyunca teknede Çerkes müzikleri eşliğinde danslar edildi, ayrıca Çerkes wored’leri seslendirildi.

ANADOLU KÜLTÜR MOZAİĞİNDE ÖNEMLİ BİR YERİ VAR

Av. Eren Özden gecede yaptığı konuşmada tura katılanlara teşekkür etti. Anadolu’nun kültür mozaiğinde önemli bir yeri olan Çerkes kültürünün yaşatılması ve geliştirilmesi için çalıştıklarını dile getiren Av. Özden, dernekte müzik, dans ve dil kurslarının verildiğini, her ay kültür gecelerinin düzenlendiğini, bu tür etkinliklerin özellikle gençlerin sosyal ilişkiler kurmasında çok büyük etkisinin bulunduğunu ifade etti.