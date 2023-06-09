İzmir

Yağmurlu geçen mayıs ayının ardından ısınan havalar, Çeşme'de turizm hareketliliğini artırdı. Sıcaklığın artmasının yanı sıra 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili de turizmcilere yoğun günler yaşatacak.

Bu hafta yüzde 40'larda olan Çeşme otellerindeki doluluk oranının bayram tatilinde 2 katın üzerine çıkması öngörülüyor.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, ilçede yaz sezonunun yağmurlu günler ve seçimler nedeniyle geç başladığını söyledi.

Ramazan Bayramı'nda memnuniyet verici doluluk yaşadıklarını kaydeden Demir, "Kurban Bayramı'ndaki doluluklarımıza baktığımızda yine Çeşme olarak yüzde 80'nin üstünde doluluk görüyoruz. Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte o doluluk biraz yayılıyor." dedi.

Demir, Çeşme'nin uzun yıllardır ağırlıklı olarak yerli turistleri ağırladığına değinerek, döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketliliğin iç piyasada durgunluğa neden olduğunu ancak Orta Avrupa ülkelerindeki gurbetçilerden fazlaca rezervasyon almalarının kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

Çeşme için dış turizmde hızlı bir hareketlilik beklediklerini aktaran Demir, her ne kadar şu günlerde düşük görünse de dış turizmin katkılarıyla güzel bir sezon beklentisinde olduklarını ifade etti.

AA