HATAY AA- Kuzeytepe Mahallesi'nde bir restoranda çalışırken tanışan 20 yaşındaki Diyana Koçak ile 27 yaşındaki Serdar Koçak, 18 Ağustos 2022'de nişanlandı.

Çeyizlerini hazırlayan ve düğün için 25 Mart'a gün alan çift, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere Hatay'daki evlerinde yakalandı.

Her ikisinin yaşadığı evler depremde yıkılan, çeyizleri enkaz altında kalan çift, nikah tarihlerini 27 Şubat'a çekerek dünyaevine girdi.

Düğün yapamayan ve sade bir nikah töreniyle evlenen çift, kaldıkları çadırda yaşadıkları zorluğu el ele vererek aşmaya çalışıyor.

"Çadıra gelin geldim"

Diyana Koçak, AA muhabirine, düğün yapma hayalinin yaşadıkları deprem felaketiyle yarım kaldığını anlattı.

Her şeye rağmen sevdiği kişiyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Koçak, "Birçok şey eksik kalmasına rağmen sevdiğim adamla evlendim. Çadıra gelin geldim. Düğün olmasını, pasta kesilmesini, gelinlik giymeyi isterdim. Tüm kızların olduğu gibi benim de hayalim gelinlik giymekti. Olmadı, kısmetimizde bu varmış." diye konuştu.

Koçak, ilerleyen süreçte gelinlik giyip güzel bir düğün yapmak istediğini belirtti.