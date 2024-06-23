Ceylan Ertem Neden Yıldız Tilbe Şarkılarını Söylemiyor?

Şarkıcı Ceylan Ertem, uzun süredir Yıldız Tilbe şarkılarını söylememe nedenini sosyal medya hesabından açıkladı.

"Yıldız Tilbe Cover'ı Söylememe Kararımın Sebebi"

"Şu konuya bir açıklık getireyim; hayatımda bir kez Yıldız Tilbe cover’ı söyledim. O da 'El Adamı' idi. Harika düzenledik. Yıldız abla da 'bu senin şarkın' diyerek destek oldu, bedava verdi söylemem için. Sonra orijinal iki bestesini hediye etti. Çok severek kaydettik, çaldık. Beğendi, sağ olsun. Beni dinleyip, sevip kendisi aradı bir akşam. Tanışmak için asla ben aramadım, uğraşmadım. Çok sevinmiştim aramasına, hemen şarkı hediye etmesine" ifadelerini kullandı.

"Kalemini ve Sesini Çok Severdim"

"Çok severdim. Kalemini, sesini. Hatta birçok konudaki duruşunu. Acayip zeki ve anarşist bir tipti, bayılıyordum. Yalan yok! Ancak benim en hassas olduğum konulardan biri hayvanlar. Ne yazık ki aynı fikirde değilim kendisiyle. Olabilir. Hala en iyi şarkıcılardan, en hissiyatlı şarkı yazarlarından biri benim kalbimde. Onun gibisi az bulunur. Ancak üç sene olmuştur belki, söylemiyorum şarkılarını çünkü çok üzgünüm savunduğu şeyle ilgili" diye devam ett

"Köpekler Zehirlensin' Diyen Anam Olsa İlişkimi Keserim"

"Üç sene olmuştur belki, söylemiyorum şarkılarını çünkü çok üzgünüm savunduğu şeyle ilgili. 'Ekmek yediği kaba pisledi' yazanlara sözüm, ‘Köpekler zehirlensin’ diyen anam olsa ilişkimi keserim. Valla da billa da. Herkesin var bazı kırmızı çizgileri..." şeklinde konuştu.

"Bu Dünya Hayvanların Cehennemidir"

"Benim Yıldız ablanın şarkılarını söylememem Yıldız abladan hiçbir şey eksiltmez. Zaten bence 'El Adamı’nı onun kadar iyi kimse yorumlayamadı, hiçbir şarkısını belki de. Fikir ve duruş ayrılıkları yaşayabiliriz. Bana kattıkları ve hediyeleri için her zaman teşekkürüm sonsuzdur."

"20 yıldır et yemiyorum. Barınaktan kurtardığım altı köpek beş kedim var ve sayısız hayvana yardım etmeye çalışıyorum gücüm yettiğince. Bu dünya bana göre hayvanların cehennemidir. İnsan ise en vicdansız yaratıktır benim gözümde."

"Yıldız Tilbe Dev Bir Şarkıcı ve Söz Yazarıdır"

"İzin verirseniz 40 yaşımda bazı kararlar alabileyim. İstediğim şarkıyı söyleyip, istemediğimi söylemeyeyim. Yıllar ve yollar geçiyor, değişiyorsun. Sen birileriyle yan yana duramıyorsun. Bu kadar basit. Sen de değişebilirsin ve o da artık şarkını sana söyletmek istemeyebilir."

"Ancak dediğim gibi Yıldız Tilbe binlerce isimden çok daha dev bir şarkıcı ve şarkı yazarıdır. Bu değişmez bir gerçek. Düşünce yapısını ise artık paylaşmıyorum. (O, ne zaman köpekler öldürülsün dese benim içim acıyor, keşke böyle olmasaydı ama oldu.) Saygılar."