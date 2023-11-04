Cezayir

Fransız sömürgeciliğine karşı bağımsızlık mücadelesinde milyonlarca evladını feda ederek özgürlüğüne kavuşan Cezayir’de, halk Filistin’in yaşadıklarını "kendi kaderleriyle özdeşleştirerek", bağlılıklarını her daim ifade etmekten geri durmuyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun da temmuz ayında Çin’e gerçekleştirdiği resmi ziyarette Çin Merkez Televizyonuna (CCTV) verdiği özel mülakatta, “Filistin bağımsız olmadığı sürece Cezayir'in bağımsızlığını eksik gördüğünü ve ülkesinin bu prensip doğrultusunda hareket ettiğini” söylemişti.

Tebbun, geçen hafta ise 1 Kasım 1954 Cezayir Kurtuluş Devrimi’nin 69. yıl dönümüne ilişkin tüm kutlama ve etkinliklerin, İsrail’in Filistin’e düzenlediği saldırılar nedeniyle iptal edilmesi talimatı vermişti.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf da 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, Arap dünyasının İsrail’e karşı tavrındaki gerilemenin Gazze Şeridi’nde yaşananlara neden olduğunu ifade etmişti.

Arap dünyasında, Filistin davasına geleneksel olarak bağlılıklarıyla bilinen Cezayir halkı da "Aksa Tufanı operasyonundan" bu yana İsrail’in aralıksız saldırılarına maruz kalan Filistin’e kilitlenmiş durumda.

“Ordu gönderin”

İsrail’in Gazze Şeridi başta olmak üzere, Filistin topraklarındaki saldırıları Cezayir’in başkenti Cezayir’de halka sordu. Uluslararası toplumun harekete geçmesini isteyen Cezayirliler, Arap devletlerinin Filistin’in özgürlüğü için ordularını bölgeye göndermesi çağrısı yaptı.

Cezayirli Şemseddin Damas, İsrail'in saldırılarına tepki göstererek, “Her bir Arap ülkesi ordusundan belirli bir gücü Filistin direnişine destek olması için göndermelidir.” dedi.



Filistin direniş gücünün önemli ancak yeterli olmadığını vurgulayan Damas, “Çünkü Filistin direnişi tek başına yeterli olamaz. Elbette önemli bir güçtür ama yeterli değil. Biz Arapların üzerine düşen budur. Filistin’e ordularımızla, gücümüzle destek olmamız lazım.” ifadelerini kullandı.

Cezayirli Yusuf Bala da Arap devletlerinin Filistin halkını yalnız bıraktığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bu bir savaş. Bir soykırım ve inanç savaşıdır. Hak ile batılın savaşıdır. Amerika Yahudilerin en büyük destekçisidir. Onlara silah ve her türlü desteği sağlıyor. Araplar ise Filistinlileri yalnız bırakmıştır.”

“Uluslararası toplum harekete geçmeli”

Cezayirli Ahmed Medani da İsrail’in çocuk yaşlı demeden Filistin halkına karşı "vahşetine" tepki göstererek, “Öncelikle bu savaşa karşı uluslararası toplum harekete geçmeli. Çünkü tamamen sivil ve savunmasız bir halk, korkunç bir saldırıya maruz kalıyor. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve henüz kundaktaki bebekler, Siyonist İsrail rejimi tarafından gece gündüz bombalanıyorlar.” diye konuştu.

Arap devletlerinin de Filistin için söz birliği yaparak tek bir karar almaları gerektiğini belirten Medani şunları söyledi:

"Arap devletleri bir an önce acilen toplanmalı ve Filistin için, Gazze için söz birliği yaparak bir karar almaları lazım. Derhal savaşı durdurup, her türlü insani yardımın ulaşmasını sağlamalı, Refah Sınır Kapısı'nı insani yardımın geçişi için kayıtsız şartsız açtırmalıdır. Çünkü Filistin halkı çok ciddi bir şekilde buna ihtiyaç duyuyor.”

“Tüm Arap halkları bombalanıyor”

Cezayirli Bahaddin Bilmansur da “Siyonist rejim Gazze’ye alçakça bir savaş başlatmıştır. Siyonist rejim, sadece Filistin’i değil aslında tüm Arap halklarını bombalamaktadır.” dedi.

Arap devletlerinin bir an önce üzerine düşeni yapması ve Filistinlilere yardım etmesi gerektiğini belirten Bilmansur, “Özellikle Mısır el-Ariş limanını Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması için kullanıma açmalıdır.” diye konuştu.



Bilmansur, İsrail’e destek veren tüm ülkelerin de boykot edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Arap devletleri, Siyonist rejime destek veren tüm ülkeleri özellikle Birleşmiş Milletler nezdinde boykot etmeli ve bu meseleye ilişkin keskin kararlar almalı ve destek vermelidir.” şeklinde konuştu.

“Ne olur Filistin’i hatırlayın”

Cezayirli Ayşe Mukallil ise feryat edercesine Arap ve İslam dünyasına, Filistin halkına yardım eli uzatmaları çağrısı yaptı.

Mukallil, Arap devletlerinin bile Filistin’in düşmanlarıyla ittifak yaptığını anlatarak, “Hepsi, hatta tüm Arap devletleri, Filistin’in aleyhine ittifak sağlamışlar. Filistin halkı ölüyor, Arap dünyası aklını yitirmiş adeta, tüm olup bitenlerden bihaber. Ne olur Filistin’i hatırlayın, Gazze’nin çocuklarını düşünün.” dedi.

Arap ve İslam ülkelerinin Gazze’de işlenen katliamları izlemekle yetindiğini belirten Mukallil, “Neredesiniz ey Araplar’ diyen Filistinli kız çocuğunu hatırlayın. Çocuklarını, ailesini kaybeden Al Jazeera’nin muhabirini (Vail ed-Dahduh) hatırlayın. İslam’ın evlatlarını düşünün. Gazze ölüyor. Arap ülkeleri hakkı söyleme noktasında sessizce duruyor. Nerede Müslümanlar?” diyerek tepkisini sürdürdü.

Murad Bualam da Filistin direnişine destek vererek, Filistin halkı için dua etti.

Filistin’in güçle kurtuluşa ereceğini vurgulayan Bualam, şöyle devam etti:

“Allah, Filistin’deki mücahitleri muzaffer kılsın ve Filistin’i korusun. Filistin, sloganlarla özgürlüğüne kavuşmaz, sözlerle özgürlüğüne kavuşmaz. Konferanslar, konserler ve şarkılarla özgürleşmez. Filistin maddi ve manevi donanım ve güçle kurtuluşa erir. Allah’ın vaadi de bu şekildedir.”