Haber: Mert Osman Erman

Chandrayaan-3'ün "iniş yaptıktan sonra" iniş aracından "Ay'da bir yürüyüş yaptı!" uzay ajansı açıkladı.

Vikram iniş aracı Çarşamba akşamı planlandığı gibi başarılı bir şekilde yere indi.

Böylelikle Hindistan, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş başaran seçkin ülkeler kulübüne katıldı.

Vikram iniş aracının karnında Ay'a götürülen 26 kg'lık Pragyaan (bilgelik anlamına gelen Sanskritçe kelime) adlı araç, Ay'a inen tozun yerleşmesinin ardından Vikram'ın bir tarafındaki paneller açıldı ve Pragyaan'ın Ay yüzeyine kaymasını sağlamak için rampa açıldı.

Şimdi kayalar ve kraterler etrafında dolaşacak ve analiz için Dünya'ya gönderilmek üzere hayati veri ve görüntüleri toplayacak.

Pragyaan, Ay yüzeyinde hangi minerallerin bulunduğunu bulmaya çalışacak ve toprakların kimyasal bileşimini inceleyecek iki bilimsel araç taşıyor.

Pragyaan, yalnızca iniş aracıyla iletişim kuracak ve Vikram iniş aracı, Chandrayaan-2'nin Ay'ı saran yörünge aracına bilgileri iletecek ve Dünya'ya analiz için iletecek.

Hint Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO), aracın saniyede 1 cm hızla hareket edeceğini ve her adımda Ay yüzeyinde 6 tekerleğin üzerine işlenmiş ISRO logosu ve ambleminin izini bırakacağını söyledi.

İniş, bir ay gününün başlangıcına denk geliyor - Ay'da bir gün, Dünya'da 28 güne eşittir ve bu, iniş aracı ve aracın pillerini şarj etmek için 14 gün güneş ışığına sahip olacakları anlamına geliyor.

Güneş battığında, deşarj olacaklar ve çalışmayı durduracaklar. Henüz bir sonraki ay günü başladığında yeniden canlanıp canlanmayacakları belli değil.

İniş aracı ayrıca, Ay'ın yüzeyinin üstünde ve altında neler olduğunu bulmaya yardımcı olacak birkaç bilimsel araç taşıyor.

Ay'ın önemli mineraller içerdiği düşünülüyor, ancak Chandrayaan-3'ün başlıca hedeflerinden biri su aramak - bilim insanları, kalıcı olarak gölgede kalan güney kutbu bölgesindeki dev kraterlerin, gelecekte Ay'daki insan yerleşimini destekleyebilecek buz barındırdığını söylüyor.

Aynı zamanda Mars ve diğer uzak destinasyonlara giden uzay araçlarının itici yakıtını sağlamak için de kullanılabilir.

Çarşamba günü, iniş aracının tehlikeli inişi öncesinde gergin anlar yaşandı. İniş aracının hızı saniyede 1.68 kilometreden neredeyse sıfıra kadar yavaşça azaltıldı, böylece Ay yüzeyinde yumuşak bir iniş yapabilmesi sağlandı.

Tarihî an, ülke genelinde kutlamalarla karşılandı; Başbakan Narendra Modi, "Hindistan şimdi Ay'da" dedi ve "başka hiçbir ülkenin ulaşamadığı bir yere geldik" dedi.

İniş, Rusya'nın Luna-25 uzayaracının kontrol dışına çıkarak Ay'a çarpmasından sadece birkaç gün sonra geldi.

Kaza, aynı zamanda yüzeyin "çok düzensiz" ve "çukurlar ve kaya yığınları ile dolu" olduğu zorlu güney kutbu bölgesine ışık tuttu.

Hindistan'ın ikinci Ay misyonu, 2019'da oraya yumuşak bir şekilde inmeye çalışan, ancak iniş aracı ve aracı yok edilen bir başarısızlıkla sonuçlandı. Bununla birlikte yörünge aracı hâlâ Ay'ı dolaşıyor ve hala Vikram iniş aracının görüntülerini ve verilerini Dünya'ya analiz için iletiyor.

Hindistan, Ay'a ilgi gösteren tek ülke değil - yakın gelecekte Ay yüzeyine yönelik birçok diğer görevle birlikte artan bir küresel ilgi var. Ve bilim insanları, genellikle derin uzaya giden bir kapı olarak tanımlanan Ay hakkında hala anlamamız gereken çok şey olduğunu söylüyor.