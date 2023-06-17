İSTANBUL AA- Çin’de yayın yapan Science and Technology Daily gazetesinde yer alan habere göre, numuneler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un nisan ayında Çin’e yaptığı ziyaret sırasında bilimsel araştırma yürütülmesi amacıyla Fransa’ya hediye edildi.



Söz konusu numunelerin, Çin’in Aralık 2020’de gerçekleştirdiği Chang’e-5 Ay keşif projesi kapsamında, Ay yüzeyindeki Oceanus Procellarum’un (Fırtınalar Okyanusu) kuzeybatısında yer alan Statio Tianchuan bölgesinden sondaj yoluyla toplanan ve yüzeyden alınan örneklerden oluştuğu aktarıldı.



Çin’de yapılan laboratuvar analizlerinde numunelerin yaklaşık 2 milyar yaşında olduğu tespit edildi. Bu keşfin, Ay’ın 2 milyar yıl öncesine kadar aktif volkanlara sahip olduğunu gösterdiği belirtildi. Bunun dışında, Çinli bilim insanları, Chang’e-5 misyonuyla getirilen toprak numunelerinde su içeriğinin yüksek olduğunu tespit etti.



Fransa’ya hediye edilen numunelerin, Fransız Ulusal Uzay Çalışmaları Merkezi (CNES), Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS), Paris Yer Fiziği Enstitüsü (IPGP) ve Paris-Sorbonne Üniversitesi tarafından 5 ila 7 yıllık süreçte incelenmesi planlanıyor. Çin, ayrıca 2024 yılında yapılması beklenen yeni Ay keşif misyonu Chang’e-6’da Avrupa ve Fransız uzay ajanslarına ait yükleri de taşımayı planlıyor.

HABER: METE YILMAZ