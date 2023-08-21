Haber: Mert Osman Erman

Olay, Irak'ın başkentindeki büyük bir yol kavşağında meydana geldi. Videolar sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşıldı.

Polis, olayla bağlantılı bir adamın tutuklandığını belirtti.

Bir açıklamada, şüphelinin reklam panolarını işleten şirketle mali sorunları olan bir teknisyen olduğu ifade edildi.

İntikam amacıyla hareket ettiği söylendi.

Hacker, Cumartesi günü "güç kablosunu kesmeden önce birkaç dakika boyunca pornografik bir film gösterdi" diyen AFP haber ajansına adını vermeyen bir güvenlik kaynağına göre, bunlar "ahlaki olmayan sahneler", yetkilileri "Bağdat'taki tüm reklam panolarını kapatmaya" teşvik etti ve aynı yetkili güvenlik önlemlerini gözden geçirirken bunu açıkladı.

Başkentteki panolar genellikle ürün veya siyasetçileri reklam yapmak için kullanılıyor ve Pazar sabahı kapatıldı.