Haber: Damla Oya Erman

OpenAI adlı AI araştırma şirketi tarafından geliştirilen bu sofistike yapay zeka sohbetbotu, metinden görüntülere kadar içerik üretebilme, insanlarla konuşabilme, bilgisayar programlama koduna düzenlemeler önerme gibi yeteneklere sahiptir.

ChatGPT, internet üzerindeki sosyal medya, web siteleri, makaleler, veri kümeleri, kitaplar gibi çeşitli metinlerle yapılan geniş kapsamlı eğitimi sayesinde insanlara soruları yanıtlama veya görevlerde yardımcı olma yeteneğine sahiptir.

Ancak ChatGPT'nin güvenilir bir kaynak olarak kullanılması şu an için uygun görülmemektedir. Çünkü eğitim verileri kaynakları, doğrulanmamış olabilir ve yapay zeka, önyargılara ve yanlış bilgilere maruz kalabilir.

Ayrıca, ChatGPT'nin insan benzeri hale gelme riski de vardır ve bu durum bazı riskleri beraberinde getirebilir. Örneğin, ChatGPT gibi yapay zekalar, bazı insan işlerini otomatikleştirebilir ve böylece iş gücünde azalmalara neden olabilir.

ChatGPT'nin yaygın olarak kullanıldığı alanlar arasında eğitim, iş dünyası, sağlık, hukuk ve medya yer alırken, yanıltıcı veya yanlış bilgi verme ve önyargılı olma gibi sorunları da vardır.

Bu nedenle, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı sürekli olarak denetlenmeli ve iyileştirilmelidir.