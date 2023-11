Haber: Damla Oya Erman

Ells, Manhattan'da açılacak olan ilk şubesini takiben robotlar ve sınırlı personelle çalışacak, et içermeyen sandviçler sunacak olan Kernel adlı bir restoran zinciri kurmayı planlıyor.

58 yaşındaki Ells, Kernel restoran zincirini önümüzdeki iki yıl içinde en az on iki yeni yerleşim yeriyle genişletmeyi hedefliyor. Her mağaza, et içermeyen burger'ler, sahte tavuklu sandviçler, salatalar, acai kaseleri ve yan ürünler gibi ürünleri yapmak için üç kişilik bir ekip ve robotlarla işbirliği yapacak.

Kernel, daha az kaynak kullanımı ve israfı hedefleyerek daha verimli çalışmayı amaçlayan bir tasarıma sahip.

İşadamı, Kernel için kendi parasından 10 milyon dolar yatırdı ve yatırımcılardan 36 milyon dolar daha topladı. Ells, uzun süreli bir gıda teslimatı endüstrisi yöneticisi olan Stephen Goldstein'ı şirketin başkanı olarak atadı.

Ells, yeni restoranlarında robotların ağır işin çoğunu üstlendiği süreci The Wall Street Journal'a detaylı bir şekilde anlattı. Bir müşteri siparişi, mutfak bölümüne gönderilir, burada bir robot kol yemek yüklü tavaları fırına yerleştirir. Programlanmış bir tost makinesi, bir burger ekmeğini fırına atar, konveyör bantları yemekleri mutfak boyunca taşır.

Çalışanlar, yemeklere son dokunuşları yapacak ve hazırlanan yiyecekleri müşteri için bir bölme içine koyacaklar. Ells, "İnsan etkileşimini büyük ölçüde azalttık ve yalnızca gerekli olanı bıraktık" dedi.

Gıda endüstrisindeki yüksek maliyetler ve çeşitli eyaletlerdeki asgari ücret artışlarıyla başa çıkmak isteyen fast food şirketleri, robotları işe almanın maliyetleri azaltma yolunda bir çözüm olduğunu düşünüyor. Chipotle, bu teknolojiyi test etme sürecine dahil oldu.

Ells, Kernel'in verimlilik tasarruflarını, diğer fast food zincirlerine göre çalışanlarına daha yüksek maaşlar ve daha iyi avantajlar sunmak için kullanacaklarını belirtti.

Ells, bu konseptin aynı zamanda sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olacağını ve Bill Gates'in "How to Avoid a Climate Disaster" adlı kitabından ilham alarak oluşturulan robotlu vejetaryen konseptin, mevcut bitkisel alternatifler yerine daha çok baklagil ve sebze üzerine odaklanacağını söyledi.

Ells'in bu kararı, perakende satış hacmi ekim ayı sona eren yıl içinde %23 azalan bitkisel alternatif etlerin satışlarına rağmen, bitkisel et alternatifleri pazarının 2026'ya kadar yılda %41,1'lik bir bileşik yıllık büyüme oranıyla 2,13 milyar dolar artması öngörülen Technavio adlı bir pazar araştırma şirketi tarafından yapılan son bir çalışmayla önemli olabilir.