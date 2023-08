ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin "Halihazırda süren ve hakem kuruluna giden bu görüşmeler, bir toplu pazarlık görüşmesi değildir. Çünkü toplu pazarlık görüşmelerinin iki kesim için de eşit şartlar altında olması gerekir." dedi.

Uyar, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 1 Ağustos'ta başlayan yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığını ve sürecin hakem kuruluna gittiğini anımsattı.

Yetkili sendikanın 2024 yılı için yüzde 70 zam talebine karşı hükümetin yüzde 25 zam teklif ettiğini dile getiren Uyar, şöyle devam etti:

"Halihazırda süren ve hakem kuruluna giden bu görüşmeler, bir toplu pazarlık görüşmesi değildir. Çünkü toplu pazarlık görüşmelerinin iki kesim için de eşit şartlar altında olması gerekir. Toplu görüşme masasında önerilen rakamlar, sendikal haklara yönelik kısıtlamalar göz önüne alındığında görüşmeler sadece 'mış' gibi yapılmaktadır. Yani kısacası bu bir aylık süreçte toplu pazarlık, kamu emekçilerine ve emeklilerine toplu bir sefalet dayatması yapılmıştır."

Uyar, kamu emekçilerinin grev hakkının olmadığına işaret ederek, memurların grev hakkının anayasal güvence altına alınmadan görüşmelerin yapıldığı masanın "toplu dayatma masası" olarak kalmaya devam edeceğini savundu.

Yanlış politikaların acı sonuçlarını daha fazla hissedeceğiz

Merkez Bankasının haziranda politika faizini yüzde 15'e, dün de yüzde 25'e yükselttiğini hatırlatan Uyar, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte faizlerin düşürülmesi zaten bir anlam ifade etmemiş, piyasa faizleri ile politika faizleri arasındaki makas git gide açılmıştı. Geçmişte inatla ısrarla izlenilen yanlış politikaların acı sonuçlarını bugünden sonra daha fazla hissedeceğiz. Faiz kararı ile ücretleri enflasyon karşısında eriyen ücretli emekçilerin, neredeyse ikinci bir geçim kaynağına dönüşen kredi ve kredi kartı borçları daha fazla artacak. Normal vatandaşların artık krediye erişimi zorlaşacak, kredi kartı harcamalarında borçlanma oranı artacak. Bunun sonucu, iç talep daha fazla daralacak. Şirketlerin çalışan alırken daha tereddütlü davranmasına, ücret artışlarına karşı mesafeli davranmasına neden olacak. Hatta ilerleyen zamanlarda iş yeri iflas sayılarında da artışlar yaşanacak. Bunun neticesi kitlesel işsizliğin artmasının önü açılacak."

9 milyon emekli ve hak sahibi, 7 bin 500 liranın altında aylıkla geçinmeye çalışıyor

Türkiye'nin, iş kazalarının en çok yaşandığı ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada yer aldığını ileri süren Uyar, 12-25 Ağustos'ta en az 23 işçinin iş kazası sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Uyar, bu süreçte vefat eden işçilerden birinin 79 yaşındaki emekli Cemil Üzümcü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün yaklaşık 9 milyon emekli ve hak sahibi, 7 bin 500 liranın altında aylıkla geçinmeye çalışıyor. Açlık sınırının 12 bin liraya dayandığı, iğneden ipliğe her şeye her gün zam geldiği, sebzenin, meyvenin, 1 kilo peynirin lüks olduğu ülkemizde emeklilerimize sadece açlıkla yaşamak değil aç kalmamak için çalışırken hayatını kaybetmek düşüyor. Resmi verilere göre, ülkemizde yaşlılık yani emekli aylığı alan 10 milyon 247 bin emeklimiz varken, bu emeklilerimizin 5 milyon 60 bini ya bir iş arıyor ya da bir işte çalışıyor. Neredeyse her iki emeklimizden biri iş gücüne dahil olmak istiyor. Neden? Çünkü emekli aylıkları ile emeklilerimiz karnını dahi doyuramıyor."

Bazı iş yerlerinde çalışanların, aldıkları düşük ücrete karşı grev yaptıklarına değinen Uyar, işçilerin sendikal örgütlülüğünün zayıf olmasının, ülkenin asgari ücretliler toplumuna dönüşmesini de beraberinde getirdiğini ifade etti.

Uyar, çalışanların aldıkları ücretlerin hayat pahalılığı karşısında değerini kaybettiğini, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bankalara daha fazla borçlandığını anlattı.

Sadece hayat pahalılığının değil vergi yükünün de çalışanları günden güne darboğaza sürüklediğini dile getiren Uyar, "Vergide adaletin bir an evvel sağlanması gerekmektedir. Çok kazanandan çok, az kazanan ücretli emekçilerden daha az vergi alınmalıdır." dedi.

24 basın emekçisinin sendikal hakları gasbedilmiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Uyar, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sputnik Türkiye'nin, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma çıkmamasının ardından alınan grev kararı sonrası 24 sendikalı çalışanı işten çıkarmasına ilişkin soru üzerine Uyar, grevdeki çalışanların mücadelesinin farkında olduklarını ve kendilerini dün ziyaret ettiklerini anlattı.

Çalışanlarla dayanışma içinde olduklarını aktaran Uyar, şunları kaydetti:

"Edindiğimiz bilgi şudur; orada sadece basın emekçilerinin ekonomik gerekçelerle sıradan bir işten çıkarılma durumu söz konusu değildir. Burada Sputnik tarafından işten çıkarılan 24 basın emekçisinin sendikal hakları, örgütlenme özgürlüğü gasbedilmiştir ve süreç içerisinde resmen gururları incitilerek kapı önüne konulmuşlardır. Onların haklı taleplerini her mecrada duyurmaya ve bizden istediklerini de yerine getirmek için mücadelemizi eksiltmemeye devam edeceğiz."