Özel, vefatının 17. yılında merhum Başbakan Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Özgür Özel, buradaki konuşmasında, partisinin 3. Genel Başkanı Ecevit'in 1972'de CHP'nin dünyada esen sol rüzgarlar ve güçlenen işçi hareketinin Türkiye'de yaptığı siyasi kümelenmeyi en doğru şekilde tahlil ederek, CHP için yeni bir vizyon ortaya koyduğunu söyledi.

Ecevit'in 1970'lerde yapılan iki yerel ve iki genel seçimden CHP'yi birinci parti olarak çıkarma başarısı gösterdiğini ve çok partili dönemde CHP'nin büyük başarılarına imza attığını belirten Özel, şöyle konuştu:

"Başbakanlık görevi sırasında Kıbrıs'taki mezalime son veren, Kıbrıs'a yapılan askeri harekata 'Barış Harekatı' ismini veren, 'Biz sadece Türklere değil, Rumlara da barış götürmeye gidiyoruz' diyen ve Kıbrıs'taki Türklerin katledilmesini durduran, bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolunu açan, bütün bu yaşananlara rağmen Rum halkıyla ve Yunanistan ile ilişkiler noktasında son derece diplomatik çerçeveyi yeniden sağlayabilmiş muhteşem bir devlet adamının huzurundayız."

Partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın dün yapıldığını anımsatan Özel, "Ecevit'in bu büyük başarısının 51. yıl dönümünde ve iktidara hasret 44. yıl dönümünde, Bülent Ecevit ve arkadaşlarının yaptığı gibi kadrolarından güç alan ve kadrolarına güç veren, örgütünden güç alan ve örgütüne güç veren ve Atatürk'ün partisini iktidar yapma noktasında Bülent Ecevit'i örnek alan yürüyüşümüz dün genel başkanlık seçiminde delegelerimizin takdiriyle sonuçlandı." diye konuştu.

Özel, 81 il başkanıyla huzurunda bulundukları Ecevit'e layık olmaya çalışacaklarını belirterek, "Onun Genel Başkanlığı devraldığı Lozan kahramanı, garp cephesi kumandanı İsmet Paşa'yı, İsmet Paşa'nın, ölümünden sonra yerine geldiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, hem Kurtuluş Savaşı'na hem de Türkiye Cumhuriyeti'ne katkı yapan tüm devlet adamlarını, tüm genel başkanlarımızı minnetle anıyoruz. Bugün burada, Sayın Genel Başkan'ımızın huzurunda saygıyla bulunuyoruz. Ona layık olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının ardından Özgür Özel ve beraberindekiler, Ecevit için dua etti ardından, merhum CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kabrine ziyarette bulundu.

Özgür Özel, kendisinden önce Ecevit'in kabrini ziyarete gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Devlet Mezarlığında bir süre sohbet etti.

Özel, Devlet Mezarlığından ayrılmadan önce partilerle ve basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan Özel, partililerle sohbet ederken, Devlet Mezarlığı girişinde ismini vermeyen bir kadın tepki göstererek, "Sırtından hançerledi bunlar, sırtından vurdu. İkisinin de elinden tuttu, ekmek yedirdi. İş sahibi yaptı. İmamoğlu'nu biz getirdik. İkisine de biz oy verdik. Böyle şey olmaz." dedi.